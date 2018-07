Voltallig jeugdbestuur Eendracht Aalst neemt ontslag Rutger Lievens

10u40 2 Aalst Het voltallige jeugdbestuur van Eendracht Aalst heeft ontslag genomen. Dat meldt het jeugdbestuur zelf op Facebook. Onenigheid met voorzitter Patrick Le Juste ligt aan de basis van het ontslag.

"Na maandenlang overleg tussen het hoofd- en jeugdbestuur van E Aalst heeft het voltallig jeugdbestuur ontslag genomen. De inzet van het overleg was nochtans niet min. Wekenlang werd gevochten voor het behoud van een aparte VZW van de jeugd, nog niet zo lang geleden nog 1 van de vereisten voor een borgstelling van de stad Aalst", zo staat te lezen op de Facebookpagina Eendracht Aalst Jeugd.

"De bal ging aan het rollen na ontslag van 2 drijvende krachten van het jeugdbestuur. Het jeugdbestuur heeft de voorbije 3 jaar in samenwerking met de sportieve cel heel wat werk verricht. De toekomst zag er rooskleurig uit", zegt het jeugdbestuur. "Echter in de gegeven omstandigheden is het niet langer haalbaar om op een constructieve manier verder te werken. Mensen afdreigen met claims is geen gezonde basis voor een samenwerking."

De jeugdspelers van Eendracht zullen er niks van merken, volgens de ontslagnemende bestuursleden. "In afwachting van een nieuw jeugdbestuur werd ervoor gezorgd dat het huidige seizoen zonder problemen kan opgestart worden. Het jeugdbestuur wenst alle opleiders, begeleiders en medewerkers te bedanken voor hun inzet de voorbije jaren."