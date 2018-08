Volleyballers Lindemans Aalst ondergaan medische screening in OLV-ziekenhuis Rutger Lievens

10 augustus 2018

12u20 1 Aalst Bij topsport hoort topbegeleiding, en die krijgen de volleyballers van Lindemans Aalst in het OLV-ziekenhuis.

De spelers trokken naar het OLV-ziekenhuis aan de Moorselbaan in Aalst om er medische testen af te leggen. "Ze bereiden zich voor op het nieuwe seizoen en daar horen medische screenings bij", klinkt het in het ziekenhuis. "Ook de voetballers van RSC Anderlecht trokken onlangs naar het OLV-ziekenhuis in Aalst en Asse. En binnenkort passeren ook de basketballers van Okapi Aalstar."

Lindemans Aalst speelt thuiswedstrijden in sportcomplex Schotte.

