Volle lijnbus botst met wagen die door rood rijdt 08 maart 2018

02u47 0

Op het kruispunt aan de Albrechtlaan en de Brusselse Steenweg in Aalst zijn gisterenmiddag een volle lijnbus en een wagen in aanrijding gekomen met elkaar. De bestuurster van de wagen stond aan te schuiven op de Albrechtlaan aan de verkeerslichten. Op het moment dat het licht op groen sprong om rechts af te slaan reed de vrouw plots rechtdoor. De bus richting Brussel kon de vrouw niet meer ontwijken en reed haar in volle snelheid aan in de flank. De lijnbus kwam enkele meters verder tot stilstand. De auto kwam naast de weg terecht. Alle inzittenden werden overgeplaatst in een andere bus. De autobestuurster moest bevrijd worden door de brandweer en werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de chauffeur van de lijnbus raakte lichtgewond. De schade was groot. Er was hinder. (KBD)