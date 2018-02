Voil Jeanetten palmen Aalst in BO VAN SPILBEECK OOK HIER RAZEND POPULAIR RUTGER LIEVENS

14 februari 2018

02u49 0 Aalst Mannen die zich verkleden als vrouwen, het is in Aalst al een traditie lang voor er sprake was van Bo Van Spilbeeck of de term 'transgender'. En die traditie zetten de carnavalisten gisteren graag verder met de jaarlijkse Voil Jeanettenstoet. Dit jaar waren de Voil Jeanetten niet te tellen. "Na Bo weten we al wie de volgende is die een transitie ondergaat: Dozje wordt Do."

In 1975 verscheen in De Voorpost een reportage over de Voil Jeanettenstoet; toen telden de journalisten nog amper zeven Voil Jeanetten. Vier decennia later leeft de Voil Jeanettenstoet echter meer dan ooit. Rond 15 uur op carnavalsdinsdag was het koppen lopen op de Grote Markt. De zon en de blauwe hemel lokten meer Voil Jeanetten dan ooit tevoren naar het stadscentrum van Aalst. En op veel van die hoofden stond als vanouds een traditionele lampenkap.





Haring en vogelkooi

"De echte Voil Jeanetten overheersen weer de stoet", zeggen Egon Twin en Gunther Kinoo. Zij zijn van 'Een Voil Janet is geen Travestie' en zetten zich in voor het behoud van de authentieke Voil Jeanet. Met oude bontjas, kinderwagen, haring, vogelkooi en lampenkap op het hoofd. Er was een tijd dat travestieten de echte Voil Jeanetten verdrongen, maar die tijd is voorbij. "Je zou kunnen zeggen dat het zo goed als gedaan is met de travestie in de Voil Jeanettenstoet. Je kan ze nog op een hand tellen. We hebben die laatste travestieten vorig jaar een bak bier gegeven als ze zich als echte Voil Jeanet zouden verkleden en dat heeft gewerkt."





Een van die travestieten wordt zittend in een karretjes de Molenstraat afgeduwd, gehuld in groene rook van de rookbommetjes die zijn kompanen afsteken. Als we hem vragen hoe hij heet, antwoordt de Voil Jeanet: "Ik ben Bo Van Spilbeeck." Maar hij heeft ook zo zijn mening over de discussie tussen Voil Jeanetten en travestieten. "Mijn vader ging ook mee in de Voil Jeanettenstoet als travestiet, ik heb dat verdergezet. De Voil Jeanettenstoet zit vol kleur, en een travestiet draagt daartoe bij", zegt hij.





Blonde pruik

Er werden nog Bo's gespot in de Voil Jeanettenstoet. Eentje liep rond met een grote VTM-microfoon en een blonde pruik. "Als je naar foto's van Christoph D'Haese kijkt, dan valt er een ding meteen op: Dozje zou een heel mooie vrouw zijn", zegt Ronny Van Der Snickt. "Dozje wordt Do, waarom niet?" In Aalst wordt carnaval met de paplepel meegegeven en dus waren er ook enkele heel jonge Voil Jeanetjes bij. Fons is nog maar drie jaar oud, maar heeft al heel wat ervaring in de Voil Jeanettenstoet. "Zijn eerste stoet deed hij toen hij amper drie maanden oud was. Toen lag hij in de kinderwagen, nu duwt hij zelf al een kinderwagentje voort. We willen hem zo de carnavalsmicrobe meegeven", zegt mama Ilse. Xander Bruyland is nog jonger dan Fons. "Twee jaar oud, maar ook al zijn tweede stoet. Je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen", aldus de ouders.