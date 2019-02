Voil Jeanetten halen The Washington Post: “Dirty Jennies are a special kind of women” Rutger Lievens

13 februari 2019

12u42 0 Aalst Foto’s van Aalsterse Voil Jeanetten staan vandaag op de website van The Washington Post, een van de grootste Amerikaanse kranten. De Nederlandse fotografe Marieke Van Der Velden maakte de prachtige zwartwit-beelden van het pronkstuk van het Aalsters carnaval: de Voil Jeanet.

‘Surreal images from Belgium’s Aalst Carnival, a UNESCO Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity’, zo luidt de titel van het artikel waarin enkele magistrale foto’s te zien zijn van Voil Jeanetten. De Amsterdamse fotografe Marieke Van Der Velden gaat al negen jaar naar Aalst carnaval om er de Voil Jeanetten te fotograferen.

“Elk jaar op carnavalsdinsdag, verkleden alle mannen van het Belgische stadje Aalst (Oilsjt) zich als vrouwen. Ze noemen zich zelf ‘Voil Jeanetten’ (Dirty Jennies), en doen gedragen corsets, oude bontjassen en lampenkappen aan. In de kinderwagen zit bier en aan die kinderwagen hangt een vogelkooi”, legt Marieke Van Der Velden in The Washington Post uit.

“De Voil Jeanetten zijn een speciaal soort vrouw, om het zacht uit te drukken. Ze gooien bier, zwaaien met dode vis aan hengels en proberen met toiletborstels je te beschilderen”, zegt ze.

Het volledige artikel in The Washington Post vind je hier.