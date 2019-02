Voettocht van 40 km door SMI-leerlingen levert 2.200 euro op voor vzw ‘t Nest Rutger Lievens

15 februari 2019

11u30 0 Aalst Het Sint-Maarteninstituut uit Aalst schenkt een cheque van 2.200 euro aan vzw ‘t Nest. De scholieren verzamelden het geld door een voettocht van Breendonk naar Aalst.

“Op 18 november organiseerde het Sint-Maarteninstituut een herdenkingstocht van Breendonk naar Aalst onder de titel ‘Ten Vrede’. Honderd leerlingen en leerkrachten legden toen te voet meer dan 40 kilometer af”, zegt de organiserende leerkracht Kris Lievens. “De voettocht eindigde aan de Eeuwige Vlam op het Vredeplein met The Last Post in een percussieversie.”

“Nu, enkele maanden later, is het restbedrag van de actie, door de gulle bijdrage van heel wat sponsors, overgemaakt aan vzw ’t Nest. Al jaren dragen wij de werking en mensen van vzw ’t Nest een warm hart toe. Toen na afloop van onze actie bleek dat we niet alle middelen hadden gebruikt, was de keuze snel gemaakt. Met veel warmte en dankbaarheid schenken wij 2.200 euro aan ’t Nest”, klinkt het. Vzw 't Nest zet zich in voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.