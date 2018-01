Voetgangster in levensgevaar nadat ze straat wil oversteken 02u54 0 Foto Koen Baten De bestelwagen reed de voetgangster aan terwijl ze de straat wilde oversteken. Aalst Op de Steenweg naar Oudegem is in Gijzegem een vrouw van rond de 50 jaar levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding met een bestelwagen.

De vrouw kwam iets voor 18 uur aan met de bus ter hoogte van de Mimosastraat in Gijzegem. Het slachtoffer zou in die wijk wonen. De vrouw wilde de straat te voet oversteken ter hoogte van het bushokje toen er plots een bestelwagen richting Aalst kwam aangereden. Die merkte de vrouw op en ging vol in de remmen, maar kon niet meer voorkomen dat hij de vrouw opschepte op zijn motorkap.





De vrouw belandde met haar hoofd vol op de ruit en kwam twintig meter verder opnieuw op de rijbaan terecht. Ze bloedde hevig aan haar hoofd en werd met spoed naar het ziekenhuis van Aalst gebracht. Op het eerste zicht lijkt er geen alcohol of overdreven snelheid aan te pas te komen bij het ongeval.





Straatlichten defect

Aan de oversteekplaats ter hoogte van de Mimosastraat zijn al een hele tijd twee straatlichten defect. Dit zorgt er voor dat het er bijzonder donker is, dat vertellen ook de buurtbewoners. "Deze lichten zijn al heel lang defect, het is hier pikdonker en de zichtbaarheid is hier bijna nul. Wij hebben al dikwijls voor een oplossing gevraagd, maar die komt er maar niet. Misschien nu dat er iets erg gebeurd is dat men de straatlampen wel zal herstellen", klinkt het. Over de identiteit van de vrouw is op dit moment nog niets bekend. Door het ongeval bleef de rijbaan richting Aalst een hele tijd afgesloten.





Het parket kwam ook ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen bij het ongeval. (KBD)