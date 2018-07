Voetgangers zwaargewond na aanrijding met wagen 06 juli 2018

02u53 0 Aalst Twee voetgangers, een jonge man en vrouw, zijn woensdagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding in het centrum van Aalst. De aanrijding gebeurde rond 22.30 uur op de Frits De Wolfkaai.

Volgens verschillende getuigen was de jongeman met zijn fiets in de hand aan het wandelen met een vriendin. Ze kwamen vanuit de Treinstraat en wilden oversteken aan de De Wolfkaai. Ze deden dit echter op tien meter van het zebrapad, waar de verkeerslichten stonden. Vermoedelijk hadden ze niet goed gekeken en staken ze gewoon de straat over. Net op dat moment kwam er vanuit de Leo Gheeraerdtslaan een personenwagen aangereden. Hij probeerde nog vol in de remmen te gaan en ze te ontwijken, maar dat lukte niet meer.





Hij schepte beide personen op de motorkap op en ze kwamen even verderop hard op het asfalt terecht. De bestuurder kwam met zijn wagen tot stilstand op het fietspad. De voorruit van de wagen was volledig verbrijzeld. De fiets van de jongeman was in twee stukken gebroken.





Geen levensgevaar

In allerijl werden slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging. Ze liepen zware verwondingen op, maar zijn niet in levensgevaar. Een deskundige van het parket Oost-Vlaanderen kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De straat bleef urenlang afgesloten voor het verkeer. Eind mei gebeurde ook al een zwaar ongeval aan het kruispunt. Ook toen moest een bestuurder uitwijken voor een overstekende fietser. Hij ramde toen een verkeerslicht en botste frontaal met een tegenligger. Er vielen toen als bij wonder geen gewonden. (KBD)