Voetganger gewond na aanrijding door personenwagen Koen Baten

22 december 2018

22u48 0

Op de N411 in het centrum van Moorsel is deze avond een voetganger aangereden door een Citroën lichte bestelwagen. Het ongeval gebeurde iets voor 20.00 uur deze avond aan de kerk van Moorsel. De omstandigheden van het ongeval zijn op dit moment nog niet duidelijk. Het slachtoffer kwam bovenop de wagen terecht en kwam nadien hard neer op de grond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging en liep aanzienlijk wat verwondingen op. De ruit van de wagen was verbrijzeld na het ongeval. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Er ontstond heel wat verkeershinder door het ongeval.