Voetganger aangereden door personenwagen

07 januari 2019

10u56 0

In de Naarstigheidstraat in Aalst is zondagavond iets voor 20.00 uur een voetganger aangereden door een personenwagen. De omstandigheden van het ongeval zijn niet duidelijk. De voetganger kwam na de aanrijding ten val. Hij raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.