Voetbalclub TK Meldert blijft bestaan: 280 jeugdspelers kunnen hun favoriete hobby verder uitoefenen Frank Eeckhout

07 maart 2019

09u54 2 Aalst Tweedeprovincialer TK Meldert blijft dan toch bestaan. Dat is vooral goed nieuws voor de 280 jeugdspeler want zij kunnen hun favoriete hobby blijven uitoefenen. “We gaan nu vol voor het behalen van het interprovinciaal label waardoor we het niveau van onze jeugdspelers nog kunnen opkrikken", laat Kevin Tirmarche weten.

Iedereen die TK Meldert genegen is, werd met verstomming geslagen toen voorzitter Jozef Van den Steen (83) twee maanden geleden aankondigde ermee te stoppen. Thor Kokerij Meldert werd opgericht in 1974 en Van den Steen was al die tijd voorzitter. Ook de accommodatie waar de club speelt, is eigendom van de ontslagnemende voorzitter. De tachtiger was al een tijdje op zoek naar een overnemer maar slaagde niet in zijn zoektocht. Even zag het ernaar uit dat Van den Steen de accommodatie zou verkopen aan de hoogste bieder wat de toekomst van TK Meldert in gevaar bracht.

Na twee maanden van onzekerheid en heel wat roddels en speculaties kwam TK Meldert woensdagavond met goed nieuws naar buiten. “We hebben een akkoord gevonden met de familie Van den Steen om de accommodatie te huren waardoor TK Meldert in de Nedermolenstraat in Meldert kan blijven voetballen. De onderhandelingen tussen afgevaardigden van het jeugdbestuur en de familie Van Den Steen liepen al een tijdje maar sinds woensdagavond is er een definitief akkoord over het verderzetten van de club. De periode van onzekerheid is dus weg en vanaf nu moeten we ons richten op de toekomst", zegt Kevin Tirmarche.

Die toekomst brengt heel wat uitdagingen met zich mee maar die gaat TK Meldert niet uit de weg. “Administratief en organisatorisch brengt zo’n overname heel wat met zich mee. We willen ook de structuren van de club verder uitbouwen en het interprovinciaal label halen voor onze jeugdwerking waardoor onze jeugdspelers zich nog beter kunnen ontwikkelen. De voorbije weken zijn er heel wat jeugdspelers gaan testen bij andere clubs omwille van de onzekerheid waarin de club zich bevond. Daar tonen we alle begrip voor. Maar we willen volgend seizoen heel graag iedereen aan boord houden omdat we geloven in ons project. Daarom gaan we binnenkort ook een infomoment organiseren waar we een update gaan geven", gaat Tirmarche verder.

TK Meldert doet ook een oproep naar mensen die hun schouders onder het nieuwe project willen zetten. “Er staat ons heel wat werk te wachten. Een aantal mensen engageerden zich al om ons project te steunen. Maar zowel op gebied van logistiek als het aanbrengen van sponsors kunnen we nog hulp gebruiken. We hopen dat we binnen vijf jaar de vijftigste verjaardag van TK Meldert kunnen vieren", besluit Tirmarche.