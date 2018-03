Voertuigen botsen op snelweg 29 maart 2018

02u49 0

Op de E40 in Aalst is een Britse bestuurder met zijn BMW om de as gedraaid en tegen de vangrail terechtgekomen nadat hij met een Chrysler in aanrijding kwam.





Het ongeval gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks 3 uur in de richting van Brussel. De voertuigen liepen lichte schade op. Twee personen raakten gewond bij het ongeval. Vier andere personen raakten lichtgewond. De twee gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging.





De linkerrijstrook was een tijdlang afgesloten door de takelwerken. De verkeershinder bleef beperkt. (KBD)