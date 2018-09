Voertuigen botsen op E40 Koen Baten

04 september 2018

Op de E40 in Aalst, ter hoogte van de Hoezekouterdreef, zijn een Nissan Micra en een Fiat bestelwagen om een nog onduidelijk reden in aanrijding gekomen. Het ongeval gebeurde in de richting van Brussel rond 16.30 uur. De Nissan werd achteraan geraakt en botste daarna tegen de vangrail. Hij kwam even verderop tot stilstand. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op. De Aalsterse brandweer kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De rechterrijstrook was wel een tijdlang afgesloten voor het verkeer wat voor lange files zorgde in de richting van Brussel. Een uurtje later was de rijstrook opnieuw vrij en kon het verkeer zich weer stapvoets op gang trekken.