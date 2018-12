Voertuigen botsen aan Zeshoek in Aalst Koen Baten

05 december 2018

21u07 0

Op de Dendermondse Steenweg ter hoogte van de Zeshoek in Aalst zijn woensdagavond twee voertuigen met elkaar in aanrijding gekomen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De schade aan de voertuigen bleef relatief beperkt en niemand geraakte gewond. De verkeershinder bleef beperkt.