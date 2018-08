Voertuig vat vuur op parking Pizzeria Mafioso Koen Baten

17 augustus 2018

13u00 9 Aalst Op de parking achter Pizzeria Mafioso, in de Exterkenstraat in Moorsel, heeft een voertuig vuur gevat.

De brandweer van Aalst was snel ter plaatse en kon de vlammen tijdig doven. De schade aan het voertuig was wel aanzienlijk, maar het restaurant zelf kon gevrijwaard worden. Gewonden vielen er niet. Wat de brand veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk.