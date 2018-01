Voertuig gestolen uit garage tijdens nieuwjaarsnacht 02u45 0

In de Valerius De Saedeleirstraat 102 werd tijdens nieuwjaarsnacht de Seat Ibiza van Gregory Backaert gestolen. De wagen stond in zijn garage. "Toen ik de volgende ochtend was opgestaan, merkte ik dat de poort open stond en mijn auto weg was", aldus Gregory. "Het moet waarschijnlijk gebeurd zijn na 3 uur 's nachts, want dan hoorde ik de buren nog thuiskomen en was alles nog in orde", klinkt het. De eigenaar zelf werd later nog wel eens wakker toen hij de poort hoorde opengaan, maar had niet meteen argwaan omdat hij dacht dat een van de buren misschien nog wilde gaan feesten. "Ik was enorm geschrokken de dag nadien, ik hoop dat iemand een spoor zal vinden of mijn auto ziet rijden."





Het interieur van de wagen is erg opvallend. Het is een zalmkleurig lederen interieur, dat er speciaal werd ingezet door de eerste eigenaar. "Er rijdt er zo maar een rond, dus dat is een opvallend kenmerk", besluit Gregory. Ook de politie van Aalst is op de hoogte van de diefstal. Mensen die iets gezien hebben of de wagen zijn tegengekomen, mogen informatie melden bij de politie van Aalst. (KBD)