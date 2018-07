Voertuig en carport uitgebrand Koen Baten

25 juli 2018

14u06 1

In de Sint-Jobstraat in Aalst is afgelopen nacht een voertuig en een carport in vlammen opgegaan. Het vuur ontstond rond 0.15 uur. Wat de brand veroorzaakt heeft is niet duidelijk, maar er is geen kwaad opzet in het spel. De brandweer kwam ter plaatse en kon het vuur snel blussen. De hulpdiensten konden wel niet voorkomen dat de carport en de wagen volledig zijn uitgebrand. Niemand raakte gewond. Maandagavond brandde er op de Grote Baan in Herdersem rond 21.00 uur ook een wagen uit. Ook hier gaat het om een accidentele brand en raakte niemand gewond.