Voedselbedeling start crowdfunding om Heilig Hartkerk te kopen Rutger Lievens

31 januari 2019

18u38 0 Aalst Rosita Monsieur van vzw Arminaa start een crowdfunding om de Heilig Hartkerk te kunnen kopen. De kerk wordt openbaar verkocht en de kostprijs wordt geschat op 350.000 euro. Rosita deed al een symbolisch bod van 35 euro, maar hoopt door crowdfunding een iets hoger bod te kunnen uitbrengen.

Vzw Arminaa zoekt dringend een gebouw om de werking in te kunnen voortzetten. Op dit moment wordt de voedsel- en kledijbedeling georganiseerd in het appartement van Rosita Monsieur, maar het wordt daar te krap. “Meer dan 600 Aalstenaars kloppen elke week bij ons aan. We zoeken een gebouw waar ze een koffie kunnen drinken, waar we het voedsel en de kleding kunnen stockeren en uitdelen, waar we workshops kunnen geven om de mensen weerbaarder te maken”, zegt Rosita. De Heilig Hartkerk is volgens haar groot genoeg om dit te organiseren.

Er zijn twee crowdfundingen opgestart, een via Gofundme en een via CroFun. Via Gofundme kan je kleinere bedragen storten via deze link. Op CroFun kan je geld storten via de kredietkaart. De link vind je hier.