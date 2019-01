Voedselbedeling Arminaa doet bod op Heilig Hartkerk: “600 voedselpakketten gaan elke week de deur uit, we hebben plaatsgebrek” Rutger Lievens

29 januari 2019

15u07 0 Aalst Er is al zeker één bod binnen voor de Heilig Hartkerk, eentje van vzw Armoede In Aalst of Arminaa. Rosita Monsieur (63) stuurde een mail naar de notaris die instaat voor de verkoop. Al betwijfelt ze of haar bod aanvaard zal worden. “Het is eerder symbolisch, ik heb 35 euro geboden en geen 350.000 euro zoals het bisdom vraagt. We geven alles wat we hebben aan de armen en hebben geen geld. Maar hoe mooi zou het zijn mochten we de voedselbedeling in de kerk mogen organiseren?”, zegt Rosita Monsieur.

“Ze hebben mij gezegd: ‘bespaar u de moeite’, maar ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken”, zegt Rosita Monsieur, de drijvende kracht achter de armenhulp vzw Arminaa. “Ik heb een mailtje gestuurd naar de notaris met mijn plan. Financiën hebben wij niet, die 350.000 euro die de kerk zou kosten zeker niet. Dus heb ik 35 euro geboden.”

600 voedselpakketten per week

Arminaa is een vzw die eigenlijk een beetje hetzelfde doet als wat Kamiel Sergant met Mensen Helpen Mensen deed in de Moorselbaan vroeger. Kledij, voedsel, een koffie en een babbel, Arminaa zorgt ervoor. Het werk blijft niet onopgemerkt. Rosita Monsieur werd eind 2017 nog door de provincie Oost-Vlaanderen uitgeroepen tot ‘Warmste vrijwilligster’ van de provincie.

Het huis van Rosita wordt eigenlijk gebruikt als magazijn. Al het voedsel en de kledij komen daar toe. “Niks blijft daar lang staan, meestal is het voedsel de dag zelf nog weg. Elke week delen we 600 voedselpakketten uit”, vertelt Rosita. “Dat zijn er 80 tot 85 per dag, afgestemd op het aantal familieleden. Ik geef ook workshops over hoe de mensen met weinig toch iets lekkers kunnen klaarmaken.”

Menselijk contact

Het probleem? Rosita is ondertussen 63 jaar oud en de werking is uit haar voegen aan het barsten. “Eigenlijk is de kerk perfect. Vooraan zou ik een ontmoetingsruimte maken waar mensen kunnen babbelen en een koffie drinken. Dat contact tussen de mensen, dat doet ook al veel en is enorm belangrijk. Verder in de kerk zou ik een deel voorbehouden voor het voedsel en een ander deel voor onze kledij. Als we hier een keuken kunnen installeren, kan ik mijn workshops hier geven”, zegt Rosita Monsieur.

Tot eind februari kunnen kandidaat-kopers een voorstel indienen bij het bisdom en dan weten we of het voorstel van Rosita het heeft gehaald. Er staat een openbare verkoop gepland op 12 april. Rosita maakt zich weinig illusies, al zijn de wonderen de wereld natuurlijk niet uit. “Ik hoop alvast dat de stad of iemand met een vrije ruimte deze oproep oppikt en ons wil helpen”, zegt Rosita.