Vluchtelingenplatform bouwt Grote Markt om tot tijdelijke overnachtingskamp 18 juni 2018

02u39 5 Aalst Met een symbolische actie op de Grote Markt van Aalst heeft het Vluchtelingenplatform gepleit voor kwaliteitsvolle woningen voor vluchtelingen.

Eerst was er zaterdagavond een asielwake in de kapel van Emmaüs in de Louis D'Haeseleerstraat in Aalst. Daar konden aanwezigen getuigenissen aanhoren van onder meer buddy's en vluchtelingen, Lieve Segers (buddywerking Aalst), Michiel Van Opdenbosch (buddywerking Aalst), Petrus Van der Cruycen (buddywerking Asse), Rita Van den Bossche (buddywerking Denderleeuw), de vluchteling Hussein Osman (Okan-leerling uit Syrië) en een vluchteling van Minor Ndako. Het solidariteitskoor Dwarsbalk liet met gezangen hun solidariteit horen.





Vooroordelen

"Vluchtelingen stoten te vaak op vooroordelen en een gesloten deur wanneer zij op zoek zijn naar een huurwoning. Er is bovendien een algemene nood aan meer betaalbare en kwaliteitsvolle woningen in Aalst. Om dit probleem onder de aandacht te brengen voeren we met het Vluchtelingenplatform actie", legt José Gavilán van het Vluchtelingenplatform Regio Dender uit. Na de wake vertrokken de aanwezigen van de Louis D'Haeseleerstraat naar het Belfort op de Grote Markt, waar ze werden toegesproken door deken Marc Verwaeren. De actievoerders rolden er hun slaapzakken uit om hun vraag voor een betere huisvesting voor vluchtelingen kracht bij te zetten. (RLA)