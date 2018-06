Vluchtelingen vormen eigen partij REFUGEE PARTY WIL MEE VORMGEVEN AAN OPLOSSING VOOR SAMENLEVINGSPROBLEMEN RUTGER LIEVENS

19 juni 2018

02u33 1 Aalst De versnippering van de politiek in Aalst gaat verder, want op 14 oktober zal ook de Refugee Party zich presenteren aan de kiezer. De partij bestaat uit vluchtelingen uit Soedan, Syrië en Irak. "Als vluchtelingen willen we niet aan de zijlijn blijven staan, maar zelf actief de handen uit de mouwen steken", klinkt het.

José Gavilan, één van de Aalstenaars achter Aalst Mixt, is één van de drijvende krachten achter de lokale lijst van Refugee Party. "Vluchtelingen uit Soedan, Syrië en Irak vormen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een eigen partij onder de naam Refugee Party Aalst", zegt hij. Op de lijst staat onder meer een gewezen minister van Volksgezondheid van Soedan, Abdalla Teia Juma Hammad. "Wij willen constructief bijdragen aan een verdraagzame en democratische samenleving en vinden dat de stem van vluchtelingen meer gehoord moet worden. Als vluchtelingen willen wij niet aan de zijlijn blijven staan, maar zelf actief de handen uit de mouwen steken, mee vormgeven aan oplossingen voor samenlevingsproblemen en het maatschappelijk debat over onze verzuchtingen en ons programma stimuleren". Op de lokale lijst van de Refugee Party Aalst staan nog Aalstenaars met een vluchtelingenachtergrond: Mîya Cemîl Kindî (Syrië), Sandy Abdulahad (Syrië), Stevan Al Khalo (Irak) en Adam Ahmed Ahmed (Soedan). Refugee Party Aalst maakt deel uit van de in oprichting zijnde nationale Refugee Party.





Links versnipperd

De oprichting van Refugee Party Aalst is vooral slecht nieuws voor de linkse partijen in Aalst, waarvan de kiezers nog meer versnipperd zullen geraken. In 2012 haalden linkse partijen samen 23,5 procent. Sp.a haalde 16,4, PVDA 1,2 en Groen 5,9 procent. Ondertussen splitsten de socialisten en richtten ex-sp.a'ers Ann Van De Steen en Dylan Casaer hun stadslijst Lijst A op. Hoewel Lijst A zich niet ideologisch opstelt, is het afwachten of Casaer en Van De Steen andere kiezers dan hun traditionele linksprogressieve sp.a-achterban kunnen overtuigen. En dan komt nu ook de Refugee Party op. In Aalst, dat de laatste jaren er niet linkser op geworden lijkt, moeten die 23,5 procent linksprogressieve stemmen nu waarschijnlijk verdeeld worden over vijf partijen.





Lander Wantens (Groen) vindt het alvast jammer dat de Refugee Party apart opkomt. "Op de duur heb je voor alles een partij en kan je geen coalities meer sluiten. Aan politiek doen, is ook compromissen maken. Je kiest een partij die het best bij je gedachtengoed aansluit. Een partij die 2 procent haalt, daar ben je niks mee. Pas als je groot genoeg bent, kan je iets betekenen", zegt Lander. Theo Nsengi is zelf een Ruandees vluchteling en staat nu op een CD&V-lijst. Hij zegt wel zijn ei kwijt te kunnen in zijn partij. "Iedereen is vrij om aan politiek te doen, maar ik voel me goed bij CD&V. Ik kan mijn mening daar perfect kwijt", zegt Theo Nsengi, die op plaats 4 staat bij CD&V.