Vleermuizen huizen in pas gerenoveerde ijskelder van Kasteel van Overhamme Rutger Lievens

21 augustus 2018

14u09 0 Aalst Tijdens de Nacht van de Vleermuis wordt de ijskelder van het Kasteel van Overhamme geopend.

Natuurpunt Afdeling Aalst, Stad Aalst en Regionaal Landschap Schelde-Durme nodigen iedereen uit op de officiële inhuldiging van bijzonder erfgoed: de gerenoveerde ijskelder die ooit tot het kasteel van Overhamme behoorde. Aansluitend vindt een ‘duistere’ wandeling plaats. Afspraak op vrijdag 24 augustus om 20 uur aan het einde van de Overhammedreef in Aalst. Deelnemen is gratis, inschrijven is niet nodig. Vergeet je zaklamp niet mee te brengen.

Donkere boswandeling

Iedereen kan op pad gaan voor een korte donkere boswandeling door de Gerstjens waar ervaren vleermuisgidsen klaarstaan om met echte batdetectors naar vleermuizen te luisteren. "Na afloop wordt aan het Bat-café een speciaal vampierendrankje geserveerd. Mogelijk kan iedereen - dankzij enkele lichtvallen - ondertussen de geliefde prooi van vleermuizen spotten: nachtvlinders", zeggen de organisatoren. "Er wordt ook een korte vleermuizenfilm vertoond in de informatietent, waar kinderen zich tot Batman kunnen laten schminken. Voor de jongste deelnemertjes voorziet de jeugdbeweging JNM Land Van Aalst een leuke schminkstand en vleermuizen-weetjes op kindermaat."

Een ijskelder?

"In een tijd zonder koelkasten konden vooraanstaande burgers alsnog eten en drinken koelen of bewaren... dankzij een ijskelder! Verstopt onder bomen en aarde werd deze kelder in de vorm van een bolvormige kuip met een gang opgetrokken. Het ijs dat krachtpatsers ’s winters uit de nabijgelegen vijver hakten, kon hier tot in de zomer bewaard blijven. De ijskelder van het voormalige kasteel van Overhamme is minstens 120 jaar oud", zegt de stad Aalst.

Natuur en erfgoed

Een knap voorbeeld van hoe goed erfgoed en natuur kunnen samengaan, is het verhaal van ijskelders en vleermuizen. "Veel soorten koesteren ijskelders omdat ze aan alle strenge vleermuis-eisen voldoen: ze zijn vrij van vorst, licht en rumoer, hebben een constante temperatuur tussen 2 en 10 °C en een hoge luchtvochtigheid van 80 tot 100 %. Tenminste, als de ijskelder in optimale staat verkeert. Wie ijskelders renoveert bewijst niet alleen vleermuizen, maar ook ons patrimonium een grote dienst. Want veel ijskelders zijn in verval geraakt, of misbruikt als afvalput."

Twee derde van de 17 vleermuissoorten die in Vlaanderen voorkomen zijn bedreigd en alle vleermuissoorten hebben Europese bescherming. Door de toenemende verstedelijking van Vlaanderen vinden vleermuizen steeds moeilijker geschikte plaatsen om te jagen (vleermuizen eten tot wel 3 000 insecten per nacht!), hun jongen groot te brengen of te overwinteren. Ook chemische bestrijdingsmiddelen, windmolens en lichtvervuiling bedreigen het voortbestaan van deze vliegende zoogdieren.

Actie

De activiteit kadert in de Europese ‘Nacht van de Vleermuis’. "Om de vleermuizenkolonies in Aalst te helpen, werden in de Gerstjens en het Osbroek het afgelopen jaar drie (ijs)kelders gerenoveerd en/of ingericht", zegt de stad. "Stad Aalst en Regionaal Landschap Schelde-Durme bundelden hiervoor de krachten. Op zaterdag 24 augustus wordt de ijskelder van het voormalige kasteel van Overhamme officieel ingehuldigd."