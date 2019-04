Vlaamse overheid investeert 4,8 miljoen euro in extra plaatsen voor Aalsterse scholen Rutger Lievens

05 april 2019

19u29 2

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) trekt 4,8 miljoen euro uit voor extra plaatsen in het Aalsters onderwijs.

De volgende 3 jaar komen er 4.567 plaatsen bij in 29 scholen in Oost-Vlaanderen. Het gaat om bijna 4.300 plaatsen in het secundair onderwijs en bijna 300 plaatsen in het basisonderwijs. Daarvoor wordt 41,2 miljoen euro geïnvesteerd. Dat heeft de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits beslist. “Daarnaast investeren we nog eens bijna 10 miljoen euro extra voor bijkomende plaatsen in de klas in Aalst en Gent. De voorbije jaren werd vooral in extra plaatsen in het basisonderwijs geïnvesteerd. Nu is er door de groei van het leerlingenaantal in het secundair onderwijs een inhaalbeweging in schoolcapaciteit nodig”, zegt minister Hilde Crevits (CD&V).

Van die extra 10 miljoen euro gaat 4,8 miljoen euro naar bijkomende plaatsen in de klas in Aalst en 4,5 miljoen euro extra voor bijkomende plaatsen in scholen in Gent. Welke scholen in Aalst geld voor extra capaciteit zullen krijgen, is nog niet beslist.