Vlaams minister Gatz (Open Vld) beloont zaal Cinema met subsidie van 22.500 euro Rutger Lievens

24 januari 2019

15u03 0 Aalst Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) kent 1.785.269,64 euro toe aan 128 culturele projecten met bovenlokale uitstraling en daarvan gaat er ook 22.500 euro naar fuifzaal Cinema in Aalst.

Pieter Vanassche, de uitbater van Cinema, zegt dat het geld zal ingezet worden om nog meer jonge muzikanten en creatievelingen naar Cinema te halen. “We willen natuurlijk blijven voorzien in een eigentijdse gevarieerde muzikale en culturele programmatie voor jongeren. Als alles meezit komen er dit jaar nog een paar leuke namen naar Cinema”, zegt hij. “Cinema is eigenlijk een topzaal om concerten te laten doorgaan, alleen ontbreekt het soms wat aan budget om bepaalde namen naar Aalst te krijgen. Dikwijls moet er ook technisch voor bepaalde bands net iets meer voorzien worden.”

Repetitieboxen

“Waar we zeker ook nog sterker willen op inzetten zijn projecten waar jonge muzikanten en creatievelingen aan hun trekken kunnen komen in Cinema”, zegt Vanassche van vzw Dallas, dat Cinema uitbaat in opdracht van de stad Aalst. “Simpel en concreet voorbeeld: we hebben nu bijvoorbeeld de repetitieboxen waar jonge bands kunnen komen repeteren. We kunnen daar in de plaats van die ruimtes enkel als repetitieruimte te gebruiken, ook workshops producing of home-recording laten doorgaan”, zegt hij.

“Of muzikanten de kans geven om daar hun eigen demo op te nemen. Daarvoor moeten we dus wel eerst investeren in wat extra technische apparatuur en zeker ook in begeleiding en coachen van die jonge gasten. We doen al heel veel in Cinema maar er is nog veel meer mogelijk”, besluit Pieter Vanassche.