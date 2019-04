Vlaams Belang protesteert tegen uitbreidingsplannen Turkse moskee Rutger Lievens

04 april 2019

12u48 0 Aalst Vlaams Belang start een petitie tegen de uitbreiding van de Turkse moskee in de Binnenstraat in Aalst. De moskee heeft twee aanpalende huizen aangekocht en vraagt een vergunning om de gebedsruimte van de moskee uit te breiden.

Aalst telt twee moskeeën. De Turkse gemeenschap verzamelt vooral in de Kevser-moskee in de Binnenstraat, islamieten met roots in andere landen kiezen meestal voor de moskee aan de Frits De Wolfkaai. “We bereiken zo’n 1.500 gelovigen die onze moskee bezoeken”, zegt Yusuf Bilge van de Turkse moskee. “Die komen niet allemaal tegelijk bidden. In de gebedsruimte is plaats voor 300 personen en dat is veel te weinig”, zegt hij. “Aan de buitenzijde zal er nauwelijks iets van te zien zijn.” In het verleden zijn er door de burgemeester van Aalst al vraagtekens geplaatst bij de brandveiligheid van het gebouw.

Petitie

De vergunningsaanvraag is ingediend en het openbaar onderzoek loopt nog tot 19 april. Tot dan kan er bezwaar aangetekend worden en dat wil Vlaams Belang nu doen. “De moskee wil een uitbreiding via twee aanpalende huizen”, zegt Steve Herman (VB). Vlaams Belang zal alle zeilen bijzetten en druk opvoeren om een negatief advies te geven door de stad. Onder meer de mobiliteit geeft nu, vooral op vrijdag, al aanleiding tot overlast en parkeerproblemen. Die gaan er alleen maar op vermeerderen. Bovendien gaat een grotere moskee alleen maar meer vreemdelingen aantrekken naar een nu al heel geconcentreerde, vervreemde buurt”, zegt Steve Herman van Vlaams Belang.

“Vlaams Belang zal tegen deze gettovorming protesteren via een onlinepetitie en pamfletten in de buurt. Tevens zullen we een voorbeeld van bezwaarschrift aan de mensen uit de buurt bezorgen en oproepen om massaal bezwaarschriften in te dienen nu het nog kan”, aldus het Vlaams Belang. “De islamisering van Aalst moet gestopt worden en we vragen de burgemeester met aandrang een negatief advies af te leveren. Dit is salamipolitiek van de moskeevereniging: vandaag twee huizen erbij, volgend jaar opnieuw twee en stukje bij beetje zullen ze de hele straat inpalmen.”

Brandveiligheid

Op het omgevingsloket.be is er meer info te lezen over de plannen. “De aanvraag betreft de uitbreiding van het plaatselijke ontmoetingscentrum voor de Turks Islamitische gemeenschap. De uitbreiding omvat de twee aanpalende zijwoningen die hierdoor een functiewijziging van woning naar ontmoetingscentrum krijgen”, staat er.

“In het deel vooraan worden ruimten ondergebracht als onderrichtlokalen en vergaderlokalen voor het verenigingsleven van de Turkse gemeenschap in Aalst. Achteraan is een uitbreiding van de ruimte voor erediensten (moskee) voorzien. Bij de geplande werken wordt de straatgevel van de moskee aan de Binnenstraat behouden, maar wordt het schrijnwerk van de twee voorafgaande woningen opgetrokken tot dezelfde hoogte als die van de moskee. De bijgebouwen achteraan worden vervangen door een homogeen blok, als uitbreiding van het gebedshuis.”

“Tijdens het vrijdaggebed kunnen 300 personen aanwezig zijn (zoals nu ook al het geval is). De uitbreiding wil een antwoord bieden aan de problematiek van brandveiligheid en sanitair comfort voor de aanwezigen. Gezien geen hoger bezoekersaantal beoogd wordt, zal er ook geen toename van verkeer zijn t.o.v. de huidige situatie”, staat er in het dossier. “De moskee is zeer centraal gelegen voor deze gemeenschap en de meeste bezoekers komen te voet. Voor het gemotoriseerd verkeer is er altijd de publieke parking naast het gebouw.”