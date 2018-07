Vissen in de museumgracht hebben weer water Rutger Lievens

25 juli 2018

10u39 3 Aalst De vissen in de museumgracht in de Burchtstraat in Aalst hebben weer genoeg water. De voorbije weken was het waterpeil in de gracht enorm gezakt.

Het heeft niet veel gescheeld of de vissen in de gracht lagen op het droge, maar nadat verschillende burgers het probleem hadden gemeld bij de stad is er toch een oplossing gekomen. Schepen Ann Van De Steen (Lijst A) zette na overleg met vervangend schepen voor Leefmilieu Ilse Uyttersprot (CD&V) en vervangend burgemeester Karom Van Overmeire (N-VA) de groendienst in. "Met een tankwagen zullen we vandaag verschillende keren 5.000 liter water in de gracht laten lopen, tot het waterpeil hoog genoeg staat", zeggen de medewerkers van de stad. "Het water pompen we uit de Spiegelvijver", klinkt het.