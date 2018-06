Vincent Delforge kiest voor N-VA 09 juni 2018

Foorkramer Vincent Delforge (47) staat in oktober op de Aalsterse N-VA-lijst. De oliebollenverkoper is bekend in Aalst en geliefd bij carnavalisten, maar woont nog maar pas in de stad. Hij woonde tot voor kort in Sint-Niklaas, maar toert al heel zijn leven rond in het land van foor naar foor. Zijn familie staat al op de Aalserse Winterfoor sinds 1957. Sinds carnavalist Pascal Solomé in 1993 voor het eerst de delicatesse 'oliebollen met stoofvlees en pickles' bestelde, serveert Delforge die lekkernij aan de carnavalsvierders. "Sinds enkele weken woon ik aan het Esplanadeplein. Ik heb vele steden bezocht met ons oliebollenkraam, maar Aalst is voor mij de beste keuze. Hier voel ik me thuis. Ik was eigenlijk al geïntegreerd in Aalst voor ik hier ben komen wonen", zegt Delforge, die hoopt om een zitje in de gemeenteraad te kunnen bemachtigen. "In Aalst is de laatste jaren veel ten goede veranderd, N-VA is de motor van die verandering." De man krijgt een zichtbare plaats op de N-VA-lijst. (RLA)