Vijver in Osbroek-Gerstjens droogt uit: vissen worden aan hun lot overgelaten Frank Eeckhout

27 juli 2018

11u41 2 Aalst De vijver in Natuurpark Osbroek-Gerstjens in Erembodegem is zo goed als uitgedroogd. De weinige vissen die er nog zitten, wacht een trieste dood.

Nog twee kleine plassen met enkele centimeters water. Dat is alles wat overblijft van de vijver in Natuurpark Osbroek-Gerstjens. Veel te weinig voor de vissen om te overleven. Een groot deel van de vispopulatie ligt dood op het weinige water of op de uitgedroogde bodem van de vijver. Een geur van rottende vis heeft de oevers ingepalmd.

"Laat de natuur zijn gang maar gaan", zegt Rik De Baere van Natuurpunt. "Deze droogval heeft ook veel voordelen voor de natuur. Er is oxidatie van zwart slib zoals we zien in de Honegem-turfput. Bovendien zijn de vissen in de vijver nadelig voor de waterkwaliteit. Ze woelen de grond op de bodem op en eten verorberen de amfibieën in de vijver. Het kan dus weinig kwaad dat de vispopulatie er verdwijnt." Natuurpunt kantte zich dan ook tegen het bijpompen van water in de vijver. Wel stelde Natuurpunt voor om de vissen met netten uit het water te halen en te verplaatsen naar de bijgelegen Dender.