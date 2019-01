Vijf voertuigen betrokken bij kettingbotsing ter hoogte van oprittencomplex E40 Koen Baten

21 januari 2019

19u45 0

Op de Marcel De Bisschopstraat in Aalst zijn vijf voertuigen in aanrijding gekomen met elkaar in de richting van Ninove. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk.

Mogelijk stond een vrachtwagen aan te schuiven in de file en merkten enkele voertuigen dit te laat op. Een voertuig geraakte aanzienlijk beschadigd. De schade bij de andere voertuigen bleef beperkt. Het is niet duidelijk of er iemand gewond geraakte bij het ongeval. De rijbaan richting Ninove werd een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer. De brandweer kwam ook ter plaatse om het glas dat op de rijbaan was terechtgekomen op te ruimen. De politie kwam de nodige vaststellingen doen. Een rijstrook was een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Dit veroorzaakte heel wat hinder en vertraging in de richting van Ninove.