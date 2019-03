Vijf tips voor dit weekend: plantenmarkt, turngala en lenteschoonmaak Lieke D'hondt

22 maart 2019

08u39 0

Forest Night Run in Geraardsbergen

Met lichtgevende make-up en opvallend uitgedost lopen door de groene omgeving rond het provinciaal domein De Gavers en ondertussen Natuurpunt steunen: dat is de Forest Night Run in Geraardsbergen. De recreatieve wandelaars en lopers leggen een parcours af van zes kilometer. Last minute nog zin gekregen om mee te lopen? Dan kan je zaterdag ter plaatse nog inschrijven aan 10 euro. Alle info staat op forestnightrungeraardsbergen.jouwweb.be.

Internationale Plantenmarkt in Opdorp

Een kilometer kraampjes vol bloemen en planten, dat kun je zondag tussen 10 en 17 uur verwachten in de Dries in Opdorp. Plaatselijke verenigingen verzorgen de randanimatie. Zo is er een concert van harmonie Met Moed Vooruit in zaal Madelon, kunnen de kinderen aan de slag met wilgen en afval bij Natuurpunt en zijn er begeleide wandelingen naar de gerestaureerde ijskelder. Meer info op www.buggenhout.be.

Turngala bij Rust-Roest

Turnkring Rust-Roest houdt nu zaterdag om 19 uur haar jaarlijks turngala in sporthal De Witte Molen in Sint-Niklaas. Dat sportevenement lokt elk jaar meer dan duizend bezoekers. Thema dit jaar is ‘World Gym Series’. «Ons gala is een wervelende show, met aangepaste belichting en professionele muziek, met mooie kostuums en geschminkte gezichten en dit alles op olympische toestellen», klinkt het. Gastvedetten zijn Belgisch kampioen tumbling Dylan Geybels en aerobics-atlete Luka Torfs uit Sint-Niklaas. Info en tickets: www.rustroest.be.

Oilsjt omploft

Punk, thrash en hardcore muziekliefhebbers reppen zich zaterdag naar de Sint-Annazaal in Aalst. Daar vindt de tiende editie van het festival ‘Oilsjt Omploft’ plaats. The Kids, Crisix, Raw Power, Skulled en Entombed A.D. zijn maar enkele van de namen die het feest zaterdag compleet maken. Op www.oilsjtomploft.be vind je alle info.

Lenteschoonmaak met de Mooimakers

Het begin van de lente is ook het startschot van de grote lenteschoonmaak. Die doen we niet enkel thuis, maar ook in de straten van onze steden en gemeenten. De Mooimakers en deelnemende gemeenten voorzien meestal het nodige materiaal, de handen uit de mouwen steken moet je wel zelf doen. Onder andere in Aalst, Moerzeke, Haaltert en Geraardsbergen zijn vrijwilligers dat al van plan. Op mooimakers.be kan je alle acties raadplegen.