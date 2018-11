Vijf stadsgebouwen kleuren oranje tegen vrouwengeweld Rutger Lievens

19 november 2018

17u24 0 Aalst Aalst doet mee aan de VN-campagne ‘Unite’. Van 25 november tot 10 december zullen verschillende gebouwen in de stad oranje kleuren. De stad doet mee aan de actie op vraag van serviceclub Soroptimist.

Van 25 november (Internationale Dag tegen Vrouwengeweld) tot 10 december (Dag van de Mensenrechten) worden het administratief centrum, het oud stadhuis, de watertoren en de 2 paviljoenen op de Hopmarkt oranje verlicht. “De Verenigde Naties wil met de actie ‘UNITE - Orange the World’ de strijd tegen vrouwengeweld onder de aandacht brengen”, zeggen de initiatiefnemers.

“Geweld tegen vrouwen kent geen geografische, socio-economische of culturele grenzen. Wereldwijd krijgt 1 op 3 vrouwen ermee te maken in haar leven. Bij vrouwen tussen 18 en 25 jaar piekt het aantal meldingen volgens het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Geweld tegen vrouwen is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie dan ook een globale epidemie en een crisis voor de volksgezondheid. De Verenigde Naties wil de boodschap brengen dat geweld niet onvermijdbaar, maar wel te voorkomen is. Oranje is volgens de Verenigde Naties de kleur die een helderdere toekomst zonder geweld symboliseert. Er wordt ook gevraagd om evenementen te organiseren en straten, scholen en cafés oranje te kleuren”, aldus Soroptimist.