Vijf hotels bieden toeristen exclusieve kijk achter de schermen van carnaval Rutger Lievens

28 december 2018

15u37 0 Aalst Bij vijf Aalsterse hotels zullen toeristen tijdens de carnavalsdriedaagse een exclusieve blik achter de schermen krijgen. Deze ‘VIP’s’ ontmoeten onder meer prins carnaval en bezoeken de carnavalswerkhallen.

“Logeer in één van de vijf deelnemende hotels, ontdek met Visit Aalst ‘Carnaval achter de schermen’ en bekijk de carnavalsstoet vanuit een warme toplocatie op de Grote Markt in Aalst”, zo promoot de stad Aalst haar aanbod bij toeristen.

Welke exclusieve voordelen zitten er in dit arrangement tijdens carnaval Aalst inbegrepen? 1 overnachting op wandelafstand van het feestgebeuren, een ontbijtbuffet, een verrassingspakket bij aankomst in het hotel, gratis vouchers voor talrijke kermisattracties, gratis vouchers voor smoutebollen Delforge, een ‘Meet en greet’ met burgemeester en prins carnaval, een gratis bezoek met gids in het historische carnavalsmuseum en unieke blik achter de schermen in de carnavalswerkhallen (zaterdagnamiddag), een gratis voorbezoek met gids aan de vorming van de Carnavalsstoet (zondagvoormiddag), een carnavalslunch bij Ellis Gourmet Burger, inclusief dranken en wijn aan tafel (zondag om 13 uur). “Je geniet van al dit lekkers in een verwarmde ruimte op de eerste verdieping, met uniek zicht op de carnavalsstoet op de Grote Markt”, aldus de stad.

Vijf hotels bieden het arrangement aan: Tower Hotel, Keizershof Hotel, het Ibis Hotel, het Royal Astrid Hotel en B&B Befour. Prijzen variëren van 250 tot 350 euro. Alle info via www.aalst.be.