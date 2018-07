Vijf extra deelwagens bij Cambio 04 juli 2018

02u39 0

Cambio, het systeem van autodelen, breidt uit in Aalst. Er komen vijf extra deelwagens bij, op vijf nieuwe locaties. Dat brengt het totaal aantal deelwagens in Aalst op elf en het aantal standplaatsen verdubbelt hiermee van vijf naar tien.





Het aantal cambiogebruikers is in Aalst gestegen tot 146. De nieuwe locaties zijn gekozen op basis van een enquête waarmee inwoners van Aalst hun voorkeurslocaties konden aangeven. 117 Aalstenaars hebben de enquête ingevuld, waaronder 90 niet-gebruikers van cambio. De nieuwe locaties zijn dichtbevolkte woonomgevingen met een relatief hoge parkeerdruk. Het inzetten van deelwagens zorgt ervoor dat niet iedereen een eigen wagen nodig heeft en verlaagt de parkeerdruk.





Concreet komen er vijf extra wagens op vijf nieuwe standplaatsen bij aan de Volksplaats (wijk Sint-Anna), de Puiteput (wijk Puiteput), de Watertoren (Watertorenwijk), Mijlbeek (wijk Mijlbeek) en aan het station van Erembodegem. De nieuwe wagens zijn beschikbaar vanaf vandaag woensdag 4 juli. (CVHN)