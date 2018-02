Vijf bestuurders zijn rijbewijs kwijt na rijden onder invloed 05 februari 2018

De politie van Aalst heeft gisteren aan de uitvalswegen en de N9 en R41 gecontroleerd op drugs in het verkeer. Bij 86 bestuurders werd er een ademtest afgelegd. Zes bestuurders bleken onder invloed van alcohol of verdovende middelen. Vijf bestuurders zijn hun rijbewijs 15 dagen kwijt. De andere bestuurder moest zijn auto drie uur langs de kant laten staan. Daarnaast heeft de politie ook aan acht bestuurders gevraagd om een speekseltest af te leggen. Drie bestuurders waren onder invloed van verdovende middelen. Een jonge bestuurder zal zich in de rechtbank moeten verantwoorden voor het sturen onder invloed van verdovende middelen. Daarnaast werden er ook nog enkele andere overtredingen vastgesteld. Een bestuurder kreeg een onmiddellijke inning voor het niet dragen van zijn gordel. Een andere bestuurder kreeg een proces-verbaal voor verboden wapenbezit. Ook kregen ook vier personen nog een proces-verbaal voor het bezit van verdovende middelen. Verder kon de politie ook nog een geseind persoon staande houden. Hij mocht zes maanden niet met de auto rijden. Tot slot zullen ook nog 13 bestuurders een GAS-boete ontvangen voor diverse verkeersinbreuken. (KBD)