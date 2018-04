Vijf bestuurders betrapt onder invloed 24 april 2018

Bij een actie op alcohol en drugs in het verkeer heeft de politie van Aalst vijf bestuurders betrapt onder invloed van alcohol. Er werd op een 15-tal locaties gecontroleerd. 56 bestuurders moesten een ademtest afleggen, hierbij bleken vier bestuurders onder invloed van alcohol te zijn. Drie bestuurders moesten hun rijbewijs voor zes uur inleveren, de andere bestuurder mocht drie uur niet meer rijden. Tot slot trok de politie nog een rijbewijs in voor 15 dagen na een ongeval met stoffelijke schade. Uit de controle bleek dat de bestuurder te veel had gedronken. Drie bestuurders hebben ook een drugstest afgelegd. Niemand bleek onder invloed te zijn. Verder werden twee voertuigen aan de klem gelegd omdat ze geen geldige verzekering konden voorleggen. Een andere automobilist kreeg een onmiddellijke inning omdat hij zijn gordel niet droeg. De politie voert nog een onderzoek naar een bestuurder die zonder rijbewijs reed. Tot slot werd een fietser aan de kant gezet die aan de tunnelwerken op de R41 een verbodsbord negeerde. Hij zal eerstdaags een onmiddellijke inning ontvangen. (KBD)