Vijf Aalsterse N-VA’ers op Vlaamse, federale of Europese lijst Rutger Lievens

12 februari 2019

18u08 0 Aalst Vijf Aalsterse N-VA’ers doen mee aan de verkiezingen van 26 mei. Naast burgemeester Christoph D’Haese, krijgen ook schepen Sarah Smeyers, schepen Caroline Verdoodt, gemeenteraadslid Maarten Blommaert en Sarah Heuninck een plaats op de lijst.

Het was al bekend dat burgemeester Christoph D’Haese naast de lijsttrekkersplaats van de federale lijst grijpt en het moet stellen met de tweede plek na Anneleen van Bossuyt uit Gent. Sarah Smeyers verhuist van het federaal parlement naar het Vlaams halfrond. Zij staat op de tweede plaats op de Vlaamse lijst van N-VA.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt staat op de vijfde plaats voor de Europese verkiezingen, gemeenteraadslid Maarten Blommaert strijdt vanaf de veertiende plaats voor een zitje in het federale parlement en nieuwkomer Sarah Heuninck is derde opvolger op de Vlaamse lijst. “Sarah Heuninck, vrij nieuw in de politiek, is raadgever economie op het kabinet van minister-president Geert Bourgeois en woont in de Faluintjes”, zegt de partij.