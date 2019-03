Viergeslacht in de familie Pieters dankzij Lucas Rutger Lievens

14 maart 2019

19u28 0 Aalst Feest in de familie Pieters uit Herdersem, want daar kan men een viergeslacht vieren.

Albert Pieters (79) uit Herdersem is overgrootvader geworden van de kleine Lucas Pieters. Het kindje werd geboren op 16 december 2018 in Dendermonde en woont samen met zijn papa Dimitri Pieters (26) en mama Lynn De Ridder in Lebbeke. Grootvader Paul Pieters (55) en Francoise Coenders uit Wieze zijn ook erg fier op hun kleinkind.