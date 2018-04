Vierdewereldgroep:"Maak werk van sterk sociaal beleid" 25 april 2018

25 sociale organisaties hebben een brief ondertekend met aanbevelingen voor een sociaal beleid in Aalst en gaven die af aan de gemeenteraadsleden net voor het begin van de gemeenteraad. De actievoerders trokken voor een keer zelf een burgemeesterssjerp aan. "Het leefloon ligt ver onder de armoedegrens. Aanvullende steun maakt vaak het verschil om het hoofd boven water te houden", staat er in de brief. "Ga als lokale overheid voor een stevig armoedebeleid, maak werk van structurele participatie aan dit beleid van mensen in armoede. Investeer meer in creatie van jobs met specifieke aandacht voor laaggeschoolde mensen", klonk het onder meer.





(RLA)