Vierde vestiging voor verfwinkel SCHELLAERT NV OPENT NIEUWE ZAAK IN MEERBEKE CLAUDIA VAN DEN HOUTE

17 maart 2018

02u34 0 Aalst Verf- en decoratiezaak Schellaert nv heeft een vestiging geopend in Meerbeke. Het bedrijf bestaat al 84 jaar en is aan zijn vierde generatie zaakvoerders toe. "Ik groeide op tussen de verf", zegt Laurent Mathias, achterkleinzoon van oprichter Charles Schellaert.

Verf- en decoratiezaak Schellaert nv heeft decoratiecentrum Demoey langs de Halsesteenweg in Meerbeke overgenomen. De verkoopruimte van ongeveer 1.500 vierkante meter werd omgebouwd zodat er voortaan behalve decoratieartikelen zoals gordijnen, behang en zonsverduistering, ook verf, toebehoren en apparaten voor de schilder te vinden zijn. Het is al de vierde vestiging die het bedrijf opent, naast haar vestigingen in Aalst, Gent en Beveren. De zaak is met Laurent Mathias, zijn neef Bob Bauwens en zijn oom Jacques Mathias al aan de vierde generatie toe.





Verffabriek

Charles Schellaert, de overgrootvader van Laurent, richtte het bedrijf op in 1934. Hij nam toen een verffabriek in de Nieuwstraat in Aalst over. Veertien jaar later nam schoonzoon Jean-Marie Mathias het bedrijf over en half jaren zeventig maakten Yves en Jacques Mathias, de vader en oom van Laurent, hun intrede in de zaak. Die verhuisde in 1988 naar de Dendermondsesteenweg, de huidige locatie in Aalst. De laatste drie jaar kwamen er drie nieuwe locaties bij, waaronder dus nu ook een vestiging in Meerbeke.





Opgegroeid in zaak

Laurent Mathias (33), die het commerciële luik van het bedrijf op zich neemt, groeide als het ware op in de zaak. "Ik herinner me dat ik als kind heel vaak op zaterdagvoormiddag samen met mijn nichtjes tussen de verfpotten speelde in de winkel", vertelt hij. "Je rolt er vanzelf in. Als kind vond ik al die kleuren al geweldig en kleefde ik al de stickers op onze folders. Toen ik al wat ouder was, hielp ik tijdens vakanties en in het weekend mee door met de leveranciers mee te gaan en verf te maken met de mengmachines. Er was nooit een verplichting om in het bedrijf te stappen. Het heeft me gewoon altijd geboeid. Verf en kleur passioneren mij. Ik heb veel geleerd van mijn vader en mijn oom, maar ook van de medewerkers en de leveranciers", aldus Laurent, die al acht jaar actief is in het bedrijf.





Veel veranderd

In die 84 jaar dat de zaak bestaat is er uiteraard veel veranderd in de wereld van de verf. "Vroeger maakten schilders hun verf zelf en bestonden er maar een twintigtal kleuren. Nu zijn er wel duizenden mogelijkheden en worden ze klaargemaakt voor de schilder. Ook qua materiaal is er heel wat veranderd. Een schilder had vroeger bij wijze van spreken alleen een verfborstel. In de jaren 70 en 80 kwam de verfrol en nu zijn er tal van materialen. De grote keuze aan materialen maakt het werk van de schilder er steeds gemakkelijker op", zegt Laurent Mathias.