Vierde reünie voor de Erembodegemnaren geboren in 1953 Rutger Lievens

03 december 2018

10u46 1 Aalst De 65-jarigen van Erembodegem hebben een reünie gehouden. 73 feestvierders waren er afgelopen zaterdag in feestzaal De Hophoeve. 33 van hen waren 65-jarigen geboren in 1953.

“Het was een tof weerzien, lekkere champagne, goed getafeld en gedanst tot in de vroege uurtjes”, zegt Dirk Mahieu. Samen met Herman Gheyssens, Jacques Wageman en Hilde De Schrijver organiseerde Dirk Mahieu dit evenement. “Vele deelnemers opteerden om geen vijf jaar meer te wachten en om dit feest al eens vlugger over te doen”, zegt hij.

“Wie er wil bij wil zijn volgende keer kan mailen naar erembodegem1953@gmail.com of lid worden van onze faceboekgroep ‘Reünie 65-jarigen Erembodegem’ of na nieuwjaar ‘Vriendenkring Erembodegem 1953‘”, zeggen de organisatoren.