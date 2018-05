Vierde editie van 'Gijzegem Loopt' 08 mei 2018

Op vrijdag 25 mei organiseert het Sint-Vincentius Instituut uit Gijzegem voor de vierde keer 'Gijzegem Loopt'. "Met deze stratenloop willen wij enerzijds het sportieve karakter van de school benadrukken en anderzijds ook de leerlingen van onze sportrichting de kans geven om zich op een positieve manier te engageren binnen de organisatie van een groot sportevenement. Zij nemen immers niet alleen allemaal deel aan onze loopwedstrijden, maar worden daarnaast ook ingeschakeld in de organisatie", zegt directrice Ilse Derder. "Voor de kleuters is er de Snoepjesloop, voor de kinderen van 6 tot 12 jaar voorzien we drie verschillende categorieën, op basis van leeftijd. De meer geoefende lopers kunnen deelnemen aan de wedstrijd van 3,5 km, 7 km of 10,5 km. Daarnaast is het ook mogelijk om alle afstanden na elkaar te lopen." Inschrijven kan online via





www.svi-gijzegem.be. (RLA)