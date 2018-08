Vier verdachten opgepakt bij inval in cannabisplantage Koen Baten

22 augustus 2018

20u53 10

Op de Moorselbaan in het centrum van Aalst heeft de politie vier verdachten opgepakt in een woning waar een cannabisplantage werd gehouden. De politie viel er deze avond binnen. Een vijfde verdachte wordt op dit moment nog opgespoord. Het gaat om personen van allochtone origine, die niet in Aalst wonen. "We volgden de zaak al langer op de voet", zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). "Het is dankzij een tip van een buurtbewoner in het BIN-netwerk van de Moorselbaan dat we de plantage hebben ontdekt", klinkt het. De bewoner zou in het leegstaande pand na lange tijd beweging gezien hebben, waardoor de politie meteen ter plaatse kwam. Bij de inval werd de gigantische plantage in kaart gebracht. Achteraan de woning bevond zich een grote loods waar de planten vermoedelijk werden gekweekt. Op het moment dat de politie binnenviel, zou er ook al een deel klaargestaan hebben in een vrachtwagen om te transporteren. Het is niet duidelijk hoeveel planten er aanwezig waren in de loods. "De plantage was bijzonder professioneel aangelegd. Het labo zal nu nog een onderzoek komen doen", zegt D'Haese. "In het belang van het onderzoek kunnen we op dit moment niet meer details prijsgeven. Het is alleszins een belangrijke en grote stap. We zullen de strijd tegen drugs ook blijven verderzetten", besluit de burgemeester.