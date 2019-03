Vier politiemensen gewond bij schermutseling met jongeren: een agent twaalf dagen werkongeschikt Koen Baten

25 maart 2019

16u59 0 Aalst In de Sint-Kamielstraat in Aalst zijn gisteren vier politiemensen gewond geraakt bij een schermutseling. Rond 19.45 uur werd de politie van Aalst opgeroepen voor een vijftiental hangjongeren ter hoogte van de watertoren. Ze veroorzaakten overlast en hinderden het verkeer. Bij een controle weigerde een van de jongeren halsstarrig om zijn identiteitskaart te tonen.

Omdat hij geen medewerking verleende werd de man bestuurlijk van zijn vrijheid beroofd. De broer van die persoon verloor toen zijn geduld. Hij viel de politie-inspecteur aan die de controle uitvoerde. Er ontstond ook nog een schermutseling met een derde persoon. Een van de agenten die gewond raakte is twaalf dagen arbeidsongeschikt. Alle drie de verdachten, drie jongemannen van 20, 21 en 22 jaar uit Aalst werden gearresteerd. Ze worden maandag voorgeleid voor het parket van Oost-Vlaanderen voor feiten van slagen en verwondingen en ongewapende weerspannigheid tegen agenten. De onderzoeksrechter in Dendermonde zal verder beslissen over hun aanhouding.