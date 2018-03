Vier personen onder invloed tijdens controle 15 maart 2018

02u49 0

De politie van Aalst organiseerde afgelopen weekend een controleactie op drugs in het verkeer. Bij 36 bestuurders werd een ademtest afgenomen. Daaruit bleek dat vier personen te veel gedronken hadden of verdovende middelen genuttigd hadden. Eén bestuurder moest zijn rijbewijs voor zes uur inleveren. Twee andere chauffeurs kregen een onmiddellijke intrekking van 15 dagen. Twee bestuurders waren onder invloed van verdovende middelen. Eén bestuurder kreeg ook een proces-verbaal omdat hij verdovende middelen bij zich had. Tot slot kon de politie ook nog vier personen gerechtelijk aanhouden omwille van diefstal van meerdere gsm-toestellen. (KBD)