Vier personen met drugs betrapt aan station 27 april 2018

02u49 0 Aalst De lokale politie van Aalst organiseerde in samenwerking met de federale politie een actie in het kader van gauwdiefstallen, inbraken en overlast in het centrum en aan de stationsomgeving.

Tijdens de actie in het centrum werden vijf personen en twee voertuigen gecontroleerd, maar er werden geen inbreuken vastgesteld. Aan het station in Aalst werd vlak na schooltijd met vier patrouillehonden en een federale drugshond gecontroleerd. Daar werden in totaal 14 personen en twee voertuigen aan een controle onderworpen.





De drugshond wees verschillende personen als verdacht aan. Vier personen werden effectief betrapt met drugs op zak. Er werd voor elk van hen een proces-verbaal opgesteld. Daarnaast werd er ook nog een pv uitgeschreven voor een vechtpartij en een ander proces-verbaal voor het schenden van de voorwaarden van strafuitvoering. Tot slot werden twee personen aangetroffen waarvan de verblijfspapieren niet in regel waren. Zij werden overgebracht naar het commissariaat. (KBD)