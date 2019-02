VIDEOWEDSTRIJD Aalst carnaval (2) Rutger Lievens

21 februari 2019

18u48 0 Aalst Aalst carnaval kan terugblikken op een mooie geschiedenis en veel is vastgelegd op beeld. Wij pikken er de komende twee weken enkele fragmenten uit en stellen er een vraag over.

Opnieuw mogen we een fles weggeven van dit mooie Aalsterse ginmerk:

De vraag gaat over onderstaand videofragment. Daarin zien we keizer Kamiel Sergant op televisie een liedje zingen in de ‘1 2 3 Show’ van Walter Capiau.

De vraag: Uit welk jaar dateert dit beeldfragment?

Wie als eerste op de Facebookpagina ‘Het Laatste Nieuws uit Aalst’ het goeie antwoord geeft onder de Facebookpost van dit artikel, wint de fles gin.