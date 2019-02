VIDEOWEDSTRIJD Aalst carnaval (1) Rutger Lievens

19 februari 2019

18u55 1 Aalst Aalst carnaval kan terugblikken op een mooie geschiedenis en veel is vastgelegd op beeld. Wij pikken er de komende twee weken enkele fragmenten uit en stellen er een vraag over.

Onderstaand fragment komt uit de tv-uitzending ‘Het leven zoals het is: Prinsenverkiezing Aalst’. We zien er Mil Arijs die zijn beklag doet over de stemming tijdens de prinsenverkiezing met de legendarische uitspraak: ‘Er is op grote schaal bedrogen, zowel door ons als door de anderen’. De vraag die we stellen gaat over beeldfragment tussen minuut 11.35 tot 12.20.

Maar nu de vraag: ‘Hoe heet de oud-prins carnaval met de gele sjaal waartegen Mil zijn beklag doet?’

Wie als eerste het juiste antwoord geeft onder de Facebookpost van dit artikel op onze Facebookpagina ‘Het Laatste Nieuws uit Aalst’, wint een fles Cockney’s Gin.