Videotheek Hollywood profiteert van prijsstijging Telenet Rutger Lievens

23 augustus 2018

10u08 0 Aalst Terwijl de hele wereld naar Netflix of digitale tv zit te kijken, blijft videotheek Hollywood aan het Vredeplein investeren in de toekomst. Er werden onlangs zo'n 1.000 nieuwe dvd's aangekocht en ondanks het prachtige zomerweer en de bikkelharde digitale concurrentie blijven de klanten Hollywood vinden.

"Ondanks het prachtige zomerweer heeft Videotheek Hollywood in Aalst al een fantastische zomer achter de rug", zegt Olivier Van den Borre van Hollywood. "De reden? Telenet heeft onlangs zijn prijzen verhoogd waardoor een film huren er nu 6 euro kost. Blijkbaar toch een te hoge drempel, waardoor veel mensen nu weer de weg vinden naar de videotheek. Het viel ons op hoeveel nieuwe klanten we tegenwoordig hebben. Deze zomer al meer dan de eerste zes maanden samen. Tot plots enkele klanten opmerkten dat Telenet een serieuze prijsstijging had doorgevoerd. Daardoor zijn wij nu bijna de helft goedkoper", zegt hij.

Videotheken zijn een zeldzaamheid geworden in Vlaanderen, maar in Aalst moeten we niet meteen vrezen dat de videotheek ermee gaat stoppen. "We hebben net een paar duizend nieuwe dvd's aangeschaft voor verhuur en verkoop. Dat bewijst toch dat we nog in de toekomst investeren? We blijven de beste service geven met een ongekend assortiment."

Videotheek Hollywood is een familiezaak en bestaat al 33 jaar. Oorspronkelijk gestart in de Gentsestraat en sinds enkele jaren te vinden op het Vredeplein in Aalst.