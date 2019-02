VIDEO. Zware uitslaande brand legt loods in Aalst volledig in de as: schade loopt op tot meer dan 100.000 euro Ook emotionele waarde bijzonder groot voor eigenaar Koen Baten

17 februari 2019

10u01 0 Aalst In de Bergemeersenstraat in Aalst heeft een zware brand een loods volledig vernield. Het vuur werd opgemerkt kort na 01.00 uur door een luide knal die de bewoners hoorden. Toen ze naar buiten kwamen sloegen de vlammen al door het dak van de loods. In de loods stond heel wat muziekmateriaal van de man die vroeger dj was. “Het is echt een ramp, ik ben alles kwijt. Ook de emotionele waarde is bijzonder groot”, zegt Erwin Eeckhaut.

Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. De brandweer is op nog altijd bezig met nablussingswerken aan de loods. Deze zullen vermoedelijk nog heel wat uren in beslag nemen.

