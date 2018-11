Video: Wielrenner snijdt wagen de pas af aan Zeebergbrug nadat ze afslag mist Koen Baten

27 november 2018

Aan de Zeebergbrug in Aalst heeft een bestuurder met zijn dashcam een opmerkelijk beeld vastgelegd. De bestuurder reed richting de Parklaan in Aalst toen een viertal wielrenners plots de straat wilden oversteken. Een wielrenner snijdt hierbij de pas af van een wagen die richting Erembodegem rijdt, omdat ze de afslag gemist heeft. Daarna steken de renners zonder kijken verder de straat over. Gelukkig kwam het niet tot een aanrijding, maar de bestuurder moest wel vol in de remmen gaan.